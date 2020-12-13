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Adam voleybol galibiyetle döndü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.12.2020 17:14 | Son Güncelleme

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Adam voleybol galibiyetle döndü

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Adama Voleybol, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü.
Ligin 10’ncu haftası’nda Başkent temsilcisi TED Ankara Kolejliler ile karşılaşan sarı lacivertliler zor da olsa kazanmasını bildi. İlk seti 25-19 kaybeden Adam Voleybol ikinci seti 25-16 ve üçüncü seti 25-21 kazanarak öne geçti. Dördüncü seti ev sahibi Ted Ankara Kolejliler 25-17 kazanarak eşitliği sağladı. Tie Break setine giden karşılaşma nefesleri kesti. Rakibi karşısında pes etmeyen sarı lacivetliler maçı 21-19 kazanarak Ankara’dan galibiyetle döndü.
“Önemli olan kazanmaktı”
Adam Voleybol başantrenörü Şükrü Çobanoğlu, bu tür maçların hiçbir zaman kolay geçmediğini dile getirdi. Maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Çobanoğlu, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Eksik oyuncumuz olmasına rağmen bunu başardık. Görev verdiğimiz oyuncular son sayıya kadar iyi mücadele etti. Hepsini tek tek kutluyorum. Şimdi ligin ilk yarısında oynayacağımız diğer maçları düşünüyoruz” diye konuştu.

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