Adam Voleybol galibiyetle kapattı

Sigorta Shop Kadınlar 1’inci Ligi’nde Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, sezonun ilk yarısının son maçında Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve ilk seti 25-23 kazanarak öne geçti. Çabuk toparlanan başantrenör Şükrü Çobanoğlu’nun öğrencileri ikinci seti 25-16 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette de daha atak oynayan Adam Voleybol bu seti de 25-20 kazanarak öne geçti. Dördüncü sette ise oyundan kopmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanarak, çok önemli bir galibiyete imza attı.

İlk yarıyı dördüncü sırada tamamladı

Adam Voleybol, ilk kez mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1’nci Ligi’nin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladı. Sarı lacivertliler oynadığı 10 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.

Adam Voleybol sezonun ikinci yarısının ilk maçında 23 Ocak Cumartesi günü 15.30’da Ankara temsilcisi Numune Gençlik ile deplasmanda karşılaşacak.

