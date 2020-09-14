Adana Adliyesinde kan bağışı kampanyası

Adana Adliyesinde, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Türk Kızılayı Adana Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Artan hava sıcaklıkları ve yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayı’na adalet teşkilatından destek geldi. “Kan Ver, İyiliği Bulaştır” sloganıyla tarihi taş binada düzenlenen kan bağışı etkinliğine; Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu, Atilla Rahimi ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile adliyede görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanları katıldı.

“Kızılay’ın yanında olmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, insanların en zor anında yanında olan Türkiye’nin iyilik hareketi Türk Kızılayı’nın hem ulusal hem de uluslararası alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediklerini belirtti. Adalet teşkilatının, kan ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman Kızılay ile iş birliği içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Gümüş, “Bugün burada kan vererek hayat kurtaran ve buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türk Kızılayı’nın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.