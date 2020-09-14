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Adana Adliyesinde kan bağışı kampanyası

ADANA HABERLERİ  | 14.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Adana Adliyesinde, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Türk Kızılayı Adana Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.Artan hava sıcaklıkları ve yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayı’na adalet teşkilatından destek geldi.

Adana Adliyesinde, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Türk Kızılayı Adana Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Artan hava sıcaklıkları ve yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayı’na adalet teşkilatından destek geldi. “Kan Ver, İyiliği Bulaştır” sloganıyla tarihi taş binada düzenlenen kan bağışı etkinliğine; Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu, Atilla Rahimi ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile adliyede görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanları katıldı.

“Kızılay’ın yanında olmaya devam edeceğiz”
Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, insanların en zor anında yanında olan Türkiye’nin iyilik hareketi Türk Kızılayı’nın hem ulusal hem de uluslararası alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediklerini belirtti. Adalet teşkilatının, kan ihtiyacının karşılanması noktasında her zaman Kızılay ile iş birliği içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Gümüş, “Bugün burada kan vererek hayat kurtaran ve buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türk Kızılayı’nın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bağışçılarımız iyiliği bulaştırıyor”
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, kampanyaya destek veren bağışçıların, yaptıkları bağışlarla hastanelerde şifa bekleyen hiç tanımadıkları ve bilmedikleri insanların yarasına merhem olarak iyiliği bulaştırdığını ifade etti.
Ülkemizin kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılayı’nın, olağanüstü pandemi sürecinde kan bağışlarının düşmesinden dolayı tüm kurumsal bağışçıların kapısını çaldığını belirten Saygılı, “Hastanelerde şifa bekleyen hastalarımız adına, Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Bilal Gümüş ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Mehmet Torun başta olmak tüm bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Kampanya çerçevesinde, Adana Adliyesinde görev yapan onlarca hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı çalışanı, gün boyunca kan bağışında bulundu.

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