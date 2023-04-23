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Adana, bayram tatilinde doğa tutkunlarının akınına uğradı

23.04.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramında Adana’nın Kozan ilçesi doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi Ramazan Bayramı boyunca doğa tutkunlarını ağırladı. Narenciye bahçelerinin ve nehrin buluştuğu Bucak Mahallesi gelen ziyaretçileri büyüledi. Narenciye kokusu arasında doğayla içe içe olma imkanı bulan ziyaretçiler iş hayatının ve şehrin stresini bir an olsun atma imkanı buldu.

Bahar ayında bir süredir yağmurun yağmasıyla mahalle hem yeşile büründü hem de dereler çağladı. Bu duruma fırsat bilen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi. Açık hava stüdyosunu andıran mahalleye gelen ziyaretçilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Ankara’dan yakınlarını bayram ziyaretine geldiğini ve doğaya hayran kaldığını Muharrem Şahin, “Ailemizle birlikte bayram ziyaretine geldik. Kozan Bucak’ta bulunan vadinin çok güzel olduğunu söylediler. Ben Adana denilince bu kadar güzel bir doğa olduğunu tahmin etmezdim. Kozan’ı gezip görmek gerekirmiş. Adana’nın her köşesi cennet, gezip görmek lazım” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Adile Şahin ise Ankara’dan kız kardeşine bayram ziyareti için geldiğini ifade ederek, “Bayramda bizleri gezdiriyorlar. Cennet bir vadideyiz. Doğası, yeşili mavisi ile çok güzel bir yer ”dedi.
Bucak’ta işletmeci olan Mehmet Seğmen ise bayramda ziyaretçi akınına uğradıklarını kaydederek, “Aşırı bir yoğunluk var. Günlük 300’e yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Portakal çiçeklerinin kokusu suyu serinliği yeşil doğal güzellik içinde doğa tatili yapmak isteyenler bölgemizde. Bizlerde çok mutluyuz. Ramazan bayramı dolu dolu geçti ” diye konuştu.

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