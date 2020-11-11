Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sezonu 3 oyunla açıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2020-2021 sezonuna 3 oyunla birden “perde” diyor.

"Kadınlar Konuşursa", "Köprüden Önce Son Çıkış" ve "Grönholm Methodu" adlı oyunlar seyirci karşısına çıkacak.

"Kadınlar Konuşursa"

Adana Şehir Tiyatroları’nın, hali hazırdaki üç oyunundan, provalarına başlanan ilk oyunu olan “Kadınlar Konuşursa” 14 Kasım 2020’de prömiyerini yapacak. Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazıp T. Murat Demirbaş’ın yönettiği; yaşanmış ve gazete kupürlerinde kalmış kadın öykülerinden yola çıkarak yazılmış olan “Kadınlar Konuşursa” kadınların iç dünyalarını, psikolojik derinliklerini gözler önüne seriyor.

"Köprüden Önce Son Çıkış"

Adana Şehir Tiyatroları; ikinci olarak; komedi dalında Türkiye’de ses çıkaracak bir oyunla seyircilerle buluşacak. Köprüden Önce Son Çıkış: Dünyada birbirini tanımayan ve öldükten sonra, cennet ya da cehenneme gitmeden önce, arafta ya da bilinmedik bir yerde karşılaşan üç gencin hikayesini ele alıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni Onur Erbilen. Komedi dalında iddialı bir metinle ve rejiyle Adana Şehir Tiyatroları’na oyun hazırlayan Onur Erbilen, İstanbul Devlet Tiyatrolarında Dramaturg.