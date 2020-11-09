Adana Büyükşehir’de borçlanma tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar’ın korona virüs hastalığına yakalanması nedeniyle Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Bayar Başkanlığında açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, “Öncelikle plan bütçe komisyonunda kabul ettiğimiz, bir müjdeyi memur, kadrolu işçi, sözleşmeli memur ve KHK’lı kardeşlerimle paylaşmak isterim. 2019-2020 yılından ödenmeyen; Memur + Kadrolu işçi + Sözleşmeli Personel (ikramiye + Mesai + Bayram parası + Yakacak + Toplu iş Sözleşmesi farkı) Alacakları, 2020 Yılı KHK’lı İşçiler, Bes.+ İcra + Mesai+ilave Tediye 10 günlük ücretleriyle, ilaveten, Memur-Sözleşmeli-Kadrolu Ve KHK lı İşçilerin Kasım maaşları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza borçlanma yetkisi verilmiştir. Komisyondan oy birliği ile geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Parti ve İyi Parti meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da bazı muhalefet kesimlerini toplanan deprem vergilerinin hesabını sorduğunu hatırlatarak, 2003-2020 yılları arasında AK Parti iktidarları döneminde 66 milyar 235 milyon lira toplandığını, bu paraların 10 katı fazlası olan 625 milyar 124 milyon liranın ise depremler için harcandığını açıkladı.

Gülaçtı, ayrıca Cumhur İttifakı olarak Başkan Zeydan Karalar’ın borçlanma taleplerini hep destek olduklarını söyledi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek ise 30 Ekim 2020 tarihinde vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın adının yaşatılması için bir önerge verdi. Önergesi oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi.

CHP’li Meclis Üyesi Serdar Seyhan, kendi adına söz aldığını, Başkan Zeydan Karalar’ın korona virüse yakalanması nedeniyle yeni grup başkanvekili seçiminin yapılamadığını söyledi. AK Parti’li Ozan Gülaçtı’nın borçlanma yetkisini vermelerini bir lütuf gibi sunduğunu belirten Seyhan, “Bunu bir lütuf gibi sunmanız yanlış” dedi.

AK Parti Grubu Sözcüsü Vedat Gündoğan ise “Tabi ki bir lütuf değil bu. Ama siz bu çalışanların alacaklarını ödemeye mecbursunuz” dedi.

Daha sonra gündemlere geçildi. İlk 3 maddenin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

