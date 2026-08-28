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Daha 17'nin Nuray'ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Daha 17'de Nuray karakterine hayat veren ünlü oyuncu Dilara Aksüyek bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Daha 17'nin Nuray'ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Sezonun iddialı dizisi Daha 17'de Nuray karakterine hayat veren Dilara Aksüyek set için Bodrum'da.

Rol aldığı "Daha 17" dizisinin çekimlerinin de Bodrum'da devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan oyuncu, set aralarında soluğu denizde alıyor. Denizin ve güneşin keyfini süren ünlü isim tatil kareleriyle de adından söz ettiriyor.

Daha 17 nin Nuray ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 1

Sık sık bikinili pozlarını paylaşan ünlü isim bu haliyle beğeni topluyor. Son olarak yeşil bikinisiyle peş peşe pozlar veren Aksüyek adeta bakana bir daha baktırıyor.

Daha 17 nin Nuray ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI
Dilara Aksüyek'in pozlarına sosyal medyada; 'Yandı buralar', 'Tövbeler olsun', 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'Bodrum'un hakkını vermeye devam ediyor' gibi yorumlar yapıldı.

Daha 17 nin Nuray ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 3

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?
24 Temmuz 1987 doğumlu dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Televizyon kariyerine 2012 başlamıştır. Günümüzde televizyon ve dijital platformlarda aktif olarak yer almaktadır.

Daha 17 nin Nuray ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 4

Daha 17 nin Nuray ı Dilara Aksüyek bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı 5

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Anahtar Kelimeler:
Dilara Aksüyek Daha 17 dizisi
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