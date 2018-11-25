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Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.11.2018 19:19 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Adana Demirspor - Adanaspor derbisi 1-1 berabere bitti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular arasında kavga çıktı.

İşte tüm ayrıntılar...

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana derbisinde Hakem Özür Yankaya'ın maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından ortalık karıştı.

Adana derbisinde Hakem Özür Yankaya'ın maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından ortalık karıştı.

Adanaspor oyuncusu Veli Kızılkaya'nın hareketleri sonrasında tribünden sahaya adeta yabancı madde yağdı.

Adanaspor oyuncusu Veli Kızılkaya'nın hareketleri sonrasında tribünden sahaya adeta yabancı madde yağdı.

Daha sonra Adana Demirsporlu futbolcular ve Adanasporlu futbolcular arasında kavga çıktı.

Daha sonra Adana Demirsporlu futbolcular ve Adanasporlu futbolcular arasında kavga çıktı.

Her iki takımın çalışanları futbolcularını sakinleştirmek güçlük yaşarken, Çevik Kuvvet'in sahaya girmesiyle kavga son buldu.

Her iki takımın çalışanları futbolcularını sakinleştirmek güçlük yaşarken, Çevik Kuvvet'in sahaya girmesiyle kavga son buldu.

Adanasporlu futbolcular Çevik Kuvvet’in yardımıyla soyunma odasına gitti.

Adanasporlu futbolcular Çevik Kuvvet’in yardımıyla soyunma odasına gitti.

İşte Adana derbisinde yaşanan olaylardan çok özel görüntüler...

İşte Adana derbisinde yaşanan olaylardan çok özel görüntüler...

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı

Adana Demirspor - Adanaspor maçının sonunda futbolcular arasında kavga çıktı
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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Adanaspor Spor Toto 1. Lig

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