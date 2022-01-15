YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor, Alper Uludağ'ı transfer etti

Adana Demirspor, Alper Uludağ'ı transfer etti

15.01.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Alper Uludağ'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol bek Alper Uludağ'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak İttifak Holding Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

Sol bek oyuncusu 31 yaşındaki Alper Uludağ, 2019'dan bu yana forma giydiği Konyaspor'la dün yollarını ayırmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Adana

Adana Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:53
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Pazar

Akşam Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Başkent Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.