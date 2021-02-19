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Adana Demirspor-Altay maçının ardından

19.02.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: - "Geçen hafta Adanaspor beraberliği ve bu hafta Altay mağlubiyetinin tek sorumlusu benim. Başkanımızla görüşüp bu camianın önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağım" - Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü: - "Bu statta ilk golü atan ve 3 puanı kazanan biz olacağımızı söyledim. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bu galibiyeti, mutluluğu bize yaşattıkları için"

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Altay'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Geçen hafta Adanaspor beraberliği ve bu hafta Altay mağlubiyetinin tek sorumlusu benim. Başkanımızla görüşüp bu camianın önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çıkmadan önce Altay'ın analizlerini yaptıklarında en önemli iki oyuncusunun Paixao ve Kappel olarak öne çıktığını söyledi.

Kappel'in ilk 11'de başlamaması nedeniyle sadece Paixao'ya önem almaları gerektiğini ifade eden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Tabi bütün oyunculara saygı duyuyorum. Paixao'dan bize yakışmayan iki gol yedik. Maça 2-0 mağlup durumda başladık. Oyunu 2-1 kaybettik. Ne olursa olsun bu camianın beklentisi büyük, sorumluluklarımız çok fazla. Geçen hafta Adanaspor beraberliğini, bu hafta Altay mağlubiyetini camiamız kaldıramaz. Hedef şampiyonluk, büyük yara aldık. Geçen hafta Adanaspor beraberliği ve bu hafta Altay mağlubiyetinin tek sorumlusu benim. Başkanımızla görüşüp bu camianın önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağım. Bu oyuncu gurubuna inancım tam, potansiyeli olan bir takım. Ben başkanımızın bir sözüyle buraya geldim. Ondan ve camiamızdan özür diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Adana Demirspor tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, direk Süper Lig'e çıkacaktır. Gönül isterdi ki ilk röportaj son röportajım olmasın. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Adana Demirspor sezon bittiğinde Süper Lig özlemini bitirecektir. Benim inancım tam."

- Osman Özköylü: "İyi savunduk, mücadele ettik"

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, önemli bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Adana Demirspor'un Yeni Adana Stadı'nda ilk maçı kazanmak istediğini kaydeden Özköylü, şunları söyledi:

"Bu statta ilk golü atan ve 3 puanı kazanan biz olacağımızı söyledim. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bu galibiyeti, mutluluğu bize yaşattıkları için. Ayrıca bu stadı Türk futboluna kazandıran devlet büyüklerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü güzel bir stat olmuş. Adana şehri de böyle bir stat çok yakışacak. İki çok güzide takım burada güzel maçlar oynayacaktır."

Özköylü, maça istedikleri gibi başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Baskıyla hata yaptırıp goller bulmak istemiştik. Çok kısa sürede bunu gerçekleştirdik. Bu bizi de çok şaşırttı. Çok erken öne geçtik. Ondan sonraki süreçte maalesef galibiyeti koruma psikolojisi takımı geriye yasladı. Aslında burada bizim için avantaj olan noktalar da vardı. İyi savunduk, mücadele ettik. Kazandığımız toplarda dikkatli bir şekilde ayağa paslarla çıkabilsek, finali doğru yapabilsek belki maçı çok daha erken koparabilirdik. 2-0'a rağmen Adana Demirspor oyunun içinde kaldı. Son dakikada yediğimiz gol savunmada yaptığımız tek hataydı. Oyuncularımı kutluyorum, büyük Altay taraftarına yakışır bir mücadele ortaya koydular. Bu galibiyete taraftarımıza armağan etmek istiyoruz."

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