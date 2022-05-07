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Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

07.05.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "İkinci yarıda karambolden yediğimiz bir gol maçın biraz da kaderine yön verdi" - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Yaptığımız oyuncu değişiklikleri, gerekse taktiksel değişiklikler bize galibiyeti getirdi"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda karambolden yediğimiz bir gol maçın biraz da kaderine yön verdi." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp, taraftar herkes için çok üzgün olduğunu söylemek istediğini belirtti.

Bir ay öncesine kadar da muazzam bir sezon geçirdikleri apaçık ortadayken son bir aydır sonuçlarla da bunu lekelemeye başladıklarını hissettiğini ifade eden Montella, şöyle konuştu:

"Ama şunu bilin yani herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. O yüzden takımımız da performans olarak sonuna kadar inanarak devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse de hali hazırda oynayan bazı futbolcularımızın da fiziksel olarak bazı sorunları var ve onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her şeye rağmen sahaya çıkıp mücadele veriyorlar kendi takımları için. Baktığınızda ilk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Sonrasında düzeltebildik, istediğimiz gibi tekrardan oynamaya başladık ve beklediğimiz gibi rakip bizden topla daha fazla oynasa da maça ortak olabildik. İkinci yarıda karambolden yediğimiz bir gol maçın biraz da kaderine yön verdi."

- "Avrupa'ya gitmeye biraz kısa kaldık"

Montella, bir gazetecinin hakemler hakkında düşüncesini sorması üzerine bugünkü hakemin yönetimini beğendiğini söyleyebileceğini bildirdi.

Bir gazetecinin "Avrupa defteri kapandı mı?" sorusu üzerine Montella, "Aslında Avrupa'ya tam yaklaşmışken de teniste bir cümle vardır 'kolum kısa kaldı' diye. Demek ki biz hale hazır değiliz Avrupa'ya gitmeye. O yüzden biraz kısa kaldık diyebiliriz." diye konuştu.

​​​​​​​- Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın birbirine benzeyen iki takımın mücadelesi olduğunu belirtti.

Kendilerinin daha iyi iş çıkardıklarını düşündüğünü ifade eden Mateos, şunları söyledi:

"Özellikle ilk 20-30 dakika oyunu inanılmaz derecede domine ettik. Zaten bu dakikalarda golü de bulduk. Tam ikinci golü yakalarken yediğimiz bir kontratakla oyunun 1-1 olması tabii hikayeyi değiştirdi. Biz ikinci golü atabilseydik farklı bir hikaye oluşabilirdi. Daha rahat oynayabilirdik. Ama oyuncular çabuk üzerlerinden attılar bu yediğimiz golün etkisini. Tekrar oyuna döndük. Oyunu kontrol ettik, domine ettik. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri, gerekse taktiksel değişiklikler bize galibiyeti getirdi. Takım arkadaşlarımızı tebrik etmek lazım. "

Mateos, önlerinde bir kupa maçı olduğunu bu galibiyetin kendilerini oraya biraz daha konsantre götürüp sahadaki işlerini daha kolay hale getireceğini belirtti.

Mateos, "Avrupa'ya gitme şansınıza dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna bu maçın kendileri için bu anlamda çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yüzden bunu hak eden taraf olmak istiyoruz. Gerek sonuçlarla, gerekse sahada oynadığımız futbolla." diye cevap verdi.

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