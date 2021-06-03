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Adana Demirspor Bafetimbi Gomis'i istiyor

03.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Bafetimbi Gomis'i yeniden Türkiye'ye getirmek istiyor.

Adana Demirspor Bafetimbi Gomis'i istiyor

Al Hilal'den ayrılacağı konuşulan Bafetimbi Gomis için Alanyaspor'un ardından Adana Demirspor da resmen devreye girdi. Al Hilal ile yaşadığı şampiyonluğun ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Bafetimbi Gomis için Adana Demirspor resmen devreye girdi ve Fransız futbolcu ile görüşmelere başladı.

36 yaşındaki Gomis'i yeniden Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başlayan Adana Demirspor, Fransız futbolcuya 1 yıllık sözleşme önerecek.

Al Hilal'den yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Gomis'i ikna etmek için hem ekonomik hem de sözleşme süresi için büyük bir çaba sarfeden Adana Demirspor kısa bir süre içerisinde futbolcu ile de bire bir görüşme gerçekleştirecek.

Oynadığı takımlar için gurur duyduğunu kaydeden Gomis, "Ben tutkulu bir oyuncuyum. Fransa'nın, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüplerinde oynadığım için kendimi şanslı ve gururlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, 121 maçta 92 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor
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