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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçını değerlendirdi

13.09.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolseverlere güzel bir maç izlettirdiklerini söyledi.

Sancak, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımı da tebrik etti.

Çok güzel bir maç olduğunu belirten Sancak, "Son zamanların en güzel maçlardan bir tanesini seyrettik. Çok zevk verdi ama biz hakkettik. Kendi futbolcularımı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten geçen yılın şampiyonu. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonra böyle güzel maçlar çıkarırız." diye konuştu.

Maçta ilk yarısında sakatlanan Kevin Rodrigues'in önemli bir sağlık sorunu yaşamaması temennisini dile getiren Sancak, "Hep övündüğüm ve teşekkür ettiğim bir taraftarlarımız var. Güzel bir akşamdı, güzel bir geceydi. Pazartesi akşamı futbolseverlere güzel bir maç izlettirdik." dedi.

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