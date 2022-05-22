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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan "ceza" açıklaması:

22.05.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her maçta bir yönetici atayacağım. Gereken açıklamayı o yapacak. Ceza alması gerekiyorsa o yönetici alır"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, maç sonu açıklamaları nedeniyle ceza almamak için, müsabakaların ardından gerekli açıklamayı yapacak bir yönetici görevlendireceğini söyledi.

Sancak, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Göztepe maçı öncesi saha içinde mikrofonu alarak stat ses sistemi aracılığıyla taraftarlara seslendi.

Taraftarlardan, maç sırasında sahaya yabancı madde atanları kendilerine bildirmelerini isteyen Sancak, "Bunu yapan, bu takıma ihanet ediyor demektir. Başka bir anlam taşımıyor. Bunları engellemeyen de o suça ortak oluyor. Bu takımı seviyorsanız, bu takımın başarılı olmasını istiyorsanız, lütfen el birliğiyle bunları engelleyelim." dedi.

Bazı taraftarların kendisini gaza getirip, bazı maçlardan sonra açıklama yapıp ceza almasını istediklerine ihtimal verdiğini ifade eden Sancak, "Bu maçtan sonra karar verdim. Bundan sonra ben ceza almayacağım. Her maçta bir yönetici atayacağım. Gereken açıklamayı o yapacak. Ceza alması gerekiyorsa o yönetici alır." açıklamasını yaptı.

Sancak, taraftarların ısınmaya çıkan hakemlere bile tepki gösterdiğini, bunu yapmamalarını istedi. Bu sırada statta bazı ıslık sesleri duyulması üzerine Sancak, "Saygısızlık yapmayın, dinleyin arkadaşlar." diye seslendi.

Beşiktaş ile oynadıkları hazırlık maçında davet edilenlere bazı taraftarların tepki gösterdiğini anımsatan Sancak, "Aslında bu onlara yapılan bir saygısızlık değil bana yapılan bir saygısızlıktır. Çünkü adam (Eski TFF başkanı Nihat Özdemir), termik santrali yanarken, sırf Adana Demirspor için, kupayı vermek için işini gücünü bırakıp buraya geldi. Bize değer verdiği için geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Statta hala ıslıklayanların olduğunu belirten Sancak, "Bakın o ıslıklayanlarla benim işim var. Ben birebir uğraşırım haberiniz olsun." şeklinde konuştu.

Sancak ayrıca, maçlarda görev alan polisler de dahil olmak üzere gelen herkese saygılı olunmasını isteyerek, "Bu kulübün haklarını emin olun en az sizin kadar savunuyorum. Herkese karşı saygılı olalım. Önce siz gereğini yapın. Sizlerden özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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