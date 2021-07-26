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Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

26.07.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.

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