Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.

