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Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

13.02.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu.

Adana Demirspor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'da​ Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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