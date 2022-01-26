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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

26.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ligin 23. hafta mücadelesinde 22 Ocak'ta kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-0 yenen mavi-lacivertliler, 3 günlük iznin ardından tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Adana Demirspor, 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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