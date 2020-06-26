Adana Demirspor çeyrek asırlık Süper Lig özlemini dindirmek istiyor

FİKRET KAVĞALI - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, bu sezon sonunda çeyrek asırlık Süper Lig özlemlerine son vermek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda mücadele eden Akdeniz ekibinin teknik sorumlusu Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sahalarında Giresunspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Osmanlıspor maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Dumlupınar, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Başkanımız sayesinde tek kamp yapan takım bizdik. 10 kişi kalmamıza rağmen sahada 90 dakika boyunca ayakta kalarak, mücadelemizi üst seviyede tutarak, kondisyonumuzu bütün maça yayarak, kazandık." diye konuştu.

Vakit kaybetmeden Giresunspor maçı hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Bizim için sadece önümüzde oynayacağımız Giresunspor maçı var. Diğer maçların bir önemi yok. Şampiyonluk için bir tek finalimiz var. Şampiyonluk maçı Giresunspor maçı. O maçı kazanmak için kendi sahamızda gerekeni yapacağız. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bu şehrin bir hasreti ve özlemi var. Çeyrek asırlık hasrete bu sezon son vermek istiyoruz. Onun içinde şu anda tek final maçımız var. Cumartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı."