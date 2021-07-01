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Adana Demirspor'da Belhanda tamam, sırada Balotelli

01.07.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor bonservisi elinde olan Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcu, geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısının başında Galatasaray yönetimi aleyhine yaptığı açıklamalar sonrası sarı-kırmızılı takımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Mavi-lacivertli ekip bir başka bonservis bedeli olmayan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi de kadrosuna katmaya çok yakın.

Adana Demirspor'da Belhanda tamam, sırada Balotelli

Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Adana Demirspor'un yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk teklifini kabul etti.

Başkan Murat Sancak'ın direk görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda gelecek sezon Adana'da forma giyecek. Süper Lig'de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

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BALOTELLI DE GELİYOR

Sezona güçlü bir kadroyla girme düşüncesinde olan Adana Demirspor, İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmalarını sürdürüyor. Anlaşmanın ise yakın olduğu öğrenildi.

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Kariyerinde Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA / AA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor
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