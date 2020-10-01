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Adana Demirspor, derbide gülen taraf olmak istiyor

ADANA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Adanaspor'la karşılaşacak mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Ümit Özat: "Allah'ın izniyle (Süper Lig) için 'bu sene o sene' diyeceğiz. Şu an konuşacağımız yerin saha olması lazım. Yoğun çalışıyoruz. Oyuncularıma da isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz" - "Maça kadar iyi çalışacağız. Maç günü istediğimiz sonucu alan taraf olacağız"

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü Adanaspor'la derbi maçta karşılaşacak Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, maç günü istedikleri sonucu alan taraf olacaklarına inandığını söyledi.

Ligde 7 puan ve averajla lider durumdaki mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Özat, AA muhabirine, takımındaki oyuncularından memnun olduğunu belirtti.

Fizik olarak istedikleri seviyeye henüz gelmediklerini anlatan Özat, bu haftadan sonra lige verilecek milli maç arasında takımın daha iyi noktaya ulaşacağını ifade etti.

Özat, maçların ilk 60 dakikasında çok pozisyona girdiklerini ancak son 30 dakikada karşılaşmadan "koptuklarını" vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu süreyi 80 dakikaya çekmemiz lazım. Her maçı 4-0 kazanacaksınız diye bir şey yok. Kazanamayacağımız zamanlar da olacak. Dünyada ligin tüm maçlarını kazanacak takım yok. Allah'ın izniyle (Süper Lig) için 'bu sene o sene' diyeceğiz. Şu an konuşacağımız yerin saha olması lazım. Yoğun çalışıyoruz. Oyuncularıma da isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Futbolun bir realitesi var, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin."

- "İstediğimiz sonucu alan taraf olacağız"

Derbi maçların farklı bir atmosferde oynandığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Derbinin savunması, hücumu olmaz, ne olacağını bilemezsiniz. Taraftarsız derbi de aslında çok yavan ama yapacak bir şey yok, şartlar bunu gerektiriyor. Derbinin ciddiyetini daha fazla bilmek lazım. Ben burada bir defa derbide görev yaptım, golsüz berabere bitti. Artık buradaki ilk derbimi kazanmak istiyorum. Ben de bir derbi kazanmak istiyorum, bizim için de önemli. Oyuncularım da bunun farkında. Maça kadar iyi çalışacağız. Maç günü istediğimiz sonucu alan taraf olacağız."

- "Chedjou ve Gökhan İnler transferini duyunca heyecanlandım"

Özat, yeni transferler Gökhan İnler ve Chedjou'ya da değinerek şunları kaydetti:

"Gökhan İnler, herhalde Adana Demirspor tarihinin en kariyerli oyuncusu oldu. Çok beklentimiz var. Başkanımız Murat Sancak bana Chedjou ve Gökhan İnler'in transferlerini söyleyince heyecanlandım. İyi bir kadrom var. Bu benim için önemli. Böyle bir takımı çalıştırdığım için mutluyum. Böyle güzel bir kadro var elimde. Bundan sonrası sabır ve çalışmak."

Özat, Volkan Şen'in sakatlıktan kurtularak idmanlara çıkmaya başladığını, 15-20 gün içinde kendini toparlayacağını sözlerine ekledi.

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