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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından notlar

15.08.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Sosa, Ozan Tufan, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare ise yedek soyundu.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Serdar Dursun karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

- Balotelli ve Belhanda ilk 11'de

Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi.

Mavi-lacivertlilerde Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Stambouli, Sedat Şahintürk, Pa Dibba, Ezeh, Assombalonga ve İzzet Çelik ise yedek soyundu.

Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.

- İki takımda da eksikler var

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.

Mavi-lacivertlilerde ise antrenmanda sakatlanan yeni transfer Metehan Mimaroğlu da sarı-lacivertlilere karşısında forma bulamadı.

- Yaklaşık 1,5 sene sonra Süper Lig'de taraftarlı ilk maç

Geçen sezon hizmet vermeye başlanan Yeni Adana Stadı, ilk kez resmi bir maçta taraftarı ağırladı.

Yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.

Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.

Maç öncesi mavi lacivertli taraftarlar "Yenilmez armada, vardık, varız, var olacağız" yazılı üzerinde Başkan Murat Sancak'ın resmi olan pankart açtı.

- Selde hayatını kaybedenler unutulmadı

Karşılaşma başlamadan önce Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

- 26 yıl sonra Süper Lig'de ilk maç

Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına çıktı.

1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.

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