YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

25.02.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Alınan bir puanın önemi çok büyük keza tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmış olduk"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Alınan bir puanın önemi çok büyük keza tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmış olduk." dedi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, skordan memnun olmak için sebeplerinin olduğunu dile getirdi. Adana deplasmanın kolay olmadığını aktaran Groenendijk, buraya gelen takımların kolayca puan çıkaramadığını kaydetti.

Rakiplerine çok şans vermediklerini aktaran Groenendijk, şöyle konuştu:

"Sanırım ödevimize iyi çalıştık. İyi hazırlandık diyebilirim bu maça. Son 6-7 maça bakacak olursanız tek bir gol yemiş Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Bizim için son pasları geliştirme zamanı. Çünkü son tercihlerde yapacağımız geliştirmelerle 3 puana daha kolay uzanabiliriz bu tür karşılaşmalarda. Alınan bir puanın önemi çok büyük keza tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmış olduk. Oyuncu grubumuzun morali ve birlikteliğinden memnunuz. Bu da başarıyı getiriyor. Bu tür skorlar almamızı sağlıyor. Çok zorlu bir haftaya giriyoruz. Hafta içi Trabzon deplasmanı kupa mesaisi, hafta sonu içeride Sivas maçımız var. O yüzden çok iyi bir hazırlık sürecine girmemiz gerekiyor. Taktik olarak bu maçta iyi duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi son pas ve tercihlerde daha kararlı, bitirici olabilseydik buradan 3 puanla ayrılabilirdik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçının ardındanTrabzonspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından
Ukrayna'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Asım Kayan:Ukrayna'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Asım Kayan:
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor

Adana Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:56
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Pazar

Dost Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Belden aşağısını görenler kendini tutamadı! "Çıplaklık yarışı mı var?"

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.