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Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

21.12.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan: "Topa sahip olan taraf da bizdik. Oyunu istediğimiz hale getirdik. Gol beklentisi de baktığınız zaman en yüksek takımlardan biriyiz. Ama bir şekilde üçüncü bölgede bunu skora yansıtamıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, "Belki hep aynı şeyleri söylüyor gibi olacağız ama yine oyun üstünlüğü bizdeydi. Topa sahip olan taraf da bizdik. Oyunu istediğimiz hale getirdik. Gol beklentisi de baktığınız zaman en yüksek takımlardan biriyiz. Ama bir şekilde üçüncü bölgede bunu skora yansıtamıyoruz." dedi.

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu mağlubiyeti almak istemediklerini, gerçekten çok üzgün olduklarını belirtti.

Uzun bir süredir galip gelemediklerini ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Birkaç maçtır kazanamıyoruz. 7 maç oldu sanırım. Belki de bu 7 maçın tamamında oyun üstünlüğü hep bizdeydi. Belki hep aynı şeyleri söylüyor gibi olacağız ama yine oyun üstünlüğü bizdeydi. Topa sahip olan taraf da bizdik. Oyunu istediğimiz hale getirdik. Gol beklentisi de baktığınız zaman en yüksek takımlardan biriyiz. Ama bir şekilde üçüncü bölgede bunu skora yansıtamıyoruz."

İyi oyunun karşılığını skora yansıtamadıklarını aktaran İnan, "Bununla ilgili çalışmalarımız hep oldu. Belki de antrenmanlarımızın yüzde 80'nine yakın bir bölümü üçüncü bölgedeki hücum varyasyonlarına yönelik oluyor. Bazen de şunu düşünüyoruz. Eğer çalışarak bir şeyleri geliştiremiyorsanız belki de değiştirerek geliştirmelisiniz. Bunu düşünüyoruz açıkçası. Ama oyuncularımıza çok güveniyoruz. Bu konuda da çok istekli olduklarını da biliyoruz. Ama en nihayetinde dediğim gibi bir şekilde skoru bulamıyoruz. Bu da mağlubiyetlere neden oluyor. Dolayısıyla da çok üzgünüz." diye konuştu.

Selçuk İnan, "Galatasaray'ın uzun süredir galip gelememesine karşılık bir öz eleştiri olacak mı?" sorusu üzerine, bu kadar uzun bir galip gelememe serisi yaşadığını hatırlamadığını belirtti.

"Burası Galatasaray, biz hep buradan kalkmasını bildik" diyen İnan, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok genç bir takımız. Tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz açıkçası. Öz eleştirinin bu 7 maçlık bir süreçle ilgisi yok. Her maçtan sonra bir öz eleştiri yapıyoruz. Kazandığınız maçlardan sonra bile oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. O yönde antrenmanlar geliştiriyoruz. Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz. Bütün günümüzü Florya'da geçiriyoruz ama dediğim gibi bazen o topu atamadığınızda, skor üretemediğinizde maalesef ne deseniz haksız oluyorsunuz. Böyle bir süreç yaşıyoruz şu anda."

- "(Yunus Akgün) Kendisini tebrik ediyorum. Gelecekteki planlarımız da tabii ki var"

Selçuk İnan, Yunus Akgün'ün performansına dair soru üzerine, Yunus'un zaten birkaç yıldır en çok beklentileri olan oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Yunus'un altyapıdan çıkmış olduğunu anımsatan İnan, şöyle konuştu:

"Bu, onu biraz daha özel kılıyor. Kendi gelişimi için geçen sene de onu kiralık gönderdik. Bu sene de böyle bir karar aldık. Kendisi de çok gitmek istedi. Çünkü buna ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bugün performansı gerçekten önemliydi, çok iyi işler yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Gelecekteki planlarımız da tabii ki var. Zaten onu o yüzden gönderdik. Şu anda da başarılı bir grafik çiziyor."

İnan, transfer hakkında görüşleri sorulması üzerine sadece santrafor değil belki başka mevkilerde de transfer görebileceklerini belirterek, "Ama bu sorunun muhatabı benden çok biraz da yöneticilerimiz. Hocamızla istişare edeceklerdir. Gerekli görülen yerlere de muhakkak transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

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