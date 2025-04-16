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Hayati tehlikesi sürüyor! Sırrı Süreyya Önder'e hakaret edenlere Armağan Çağlayan'dan tepki!

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor. Sosyal medyada Önder'le ilgili yapılan kötü yorumlara Armağan Çağlayan Çatalça Müftüsü üzerinden tepki gösterdi.

Hayati tehlikesi sürüyor! Sırrı Süreyya Önder'e hakaret edenlere Armağan Çağlayan'dan tepki!
Jale Uslu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu12 saat süren bir ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili doktorları “Sırrı bey evine gelen acil müdahale ekiplerine durumu söyledikten sonra yere yığılmış. Aort damarının yırtılmasıyla beraber kalp krizi de geçirmiş. İki kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı” açıklaması yaptı.

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Sosyal medyada da Önder'in hastalığının ardından birçok kötü yorum yapıldı. Armağan Çağlayan da bu yorumlara daha fazla dayanamayarak tepki gösterdi.

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ÇATALÇA MÜFTÜSÜ ÜZERİNDEN TEPKİ

Armağan Çağlayan, Önder hakkında yapılan hakaret içerikli yorum ve paylaşımlara Çatalca Müftüsü üzerinden tepki gösterdi. Çağlayan, yaptığı paylaşımda "bütün ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?" dedi.

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Volkan Konak'ın ölümünün ardından 'Sahnede gebermiş.' diyen Çatalca Müftüsü büyük tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder Armağan Çağlayan
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