Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenilenme, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.
Öte yandan Başkan Murat Sancak, tesislere gelerek futbolcuları Aytemiz Alanyaspor maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz