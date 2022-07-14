Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan 21 yaşındaki oyuncu Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, santrafor Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Genç futbolcu, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giymişti.



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