Adana Demirspor, Gaziantep maçına hazır

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Gökhan İnler ve Younes Belhanda'nın yer almadığı antrenmanda, David Akintola takımdan ayrı koşu yaptı.

Kulüp Başkanı Murat Sancak da antrenmanı yöneticilerle takip etti.



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