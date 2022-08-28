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Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından

28.08.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: - "(Balotelli ile tartışması) Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay" - Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Recep Uçar: - "Maalesef bizim sorunumuz belki 4 haftadır oyun olarak kaybetmemek ama arzu ettiğimiz skorları bir türlü alamamak"

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından Balotelli ile yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, büyük takımların bu tür maçları da kazanmak zorunda olduğunu, galibiyetten mutluluk duyduğunu söyledi.

Maçın zor geçeceğini önceden gördüğünü ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Kompakt oynayan ve iyi defans yapan ve iyi baskı yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonrasında hemen golü bulduk. Sonrasında tabii biraz böyle yani kendimizi geri çektik gibi ama takımın birlikteliği bizim için çok önemliydi. Sonuna kadar gösterdikleri beraber mücadele için de gerçekten tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı."

Montella, maç sonu Balotelli ile yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay." diye cevap verdi.

- Ümraniyespor cephesi

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise galibiyet nedeniyle Adana Demirspor'u kutladı.

Rakibin özellikle iç sahada çok üretken futbol oynadığını, çabuk ve çok pozisyon bulabildiklerini ifade eden Uçar, maça da erken yedikleri golle bir nevi 1-0 yenik başladıklarını anlattı.

İlk yarıdaki oyunlarının dengeli olduğunu aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"İkinci yarı ise gerek bazı değişiklikler gerekse oyunda ortaya koyduğumuz mücadele ve taktiksel sadakatle beraber daha çok rakip sahada bulunan, topa daha çok sahip olan, daha çok net pozisyon kaçıran bir ekiptik. Bu da özellikle bu deplasmanda aslında çok kolay olabilen bir şey değil. Adana Demirspor takımına bu sahada bunları yakalayabilmek. Maalesef bizim sorunumuz belki 4 haftadır oyun olarak kaybetmemek ama arzu ettiğimiz skorları bir türlü alamamak. Ben ligi uzun bir maraton olarak görüyorum. Skorlar da gelecek. Zor bir fikstürden geçiyoruz ama mazeret üretmeyi sevmem. Mazeret olarak da görmüyorum. Her maça biz ortak olarak oynadık. Bundan sonraki maçlarda da amacımız kazanmak olacak. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum."

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