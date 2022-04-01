Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertlilerin açıklamasına göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Milli takımdan dönen Arijanet Muric de çalışmalara katıldı.



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