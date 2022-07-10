Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Onyekuru 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.



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