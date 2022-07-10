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Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

10.07.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Onyekuru 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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