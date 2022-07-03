Adana Demirspor, Jovan Manev'i satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Manev, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.



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