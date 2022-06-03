Adana Demirspor, kaleci Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 24 yaşındaki file bekçisi Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Vedat Karakuş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Adana Demirspor'a 2019-2020 sezonunda transfer olan Vedat bu sezon Süper Lig'de bir maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada görev aldı.



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