Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella, kulüp tesislerinde antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, topla oynanan oyunlarla sona erdi.



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