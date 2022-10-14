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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

14.10.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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