Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı renklerine bağladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli sol kanat oyuncusu 24 yaşındaki Vargas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Vargas'ın en son Espanyol forması giydiği aktarıldı.



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