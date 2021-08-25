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Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

25.08.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Arjantinli oyuncu Matias Vargas'ı renklerine bağladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli sol kanat oyuncusu 24 yaşındaki Vargas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Vargas'ın en son Espanyol forması giydiği aktarıldı.

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