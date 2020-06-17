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Adana Demirspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ADANA HABERLERİ  | 17.06.2020 20:40 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 22 Haziran Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, tesislerinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon, kuvvet çalışmasıyla sürdü, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle kaleci Muhammed Şengezer katılmadı.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor, pazartesi günü saat 20.00'de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Mavi-lacivertlilerin tecrübeli isimleri Erkan Zengin ve Tarık Çamdal, kart cezaları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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