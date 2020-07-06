Adana Demirspor, Süper Lig umudunu kaybetmedi

Gelecek hafta Cesar Grup Ümraniyespor, ardından da İstanbulspor ile karşılaşacak Adana Demirspor , kalan maçlarını kazanarak rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 2. sıraya yükselen mavi-lacivertliler, bu haftaki puan kaybı nedeniyle koltuğunu yeniden Erzurum ekibine kaptırdı.

Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, dün konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan mavi-lacivertliler, 60 puanlı lider Hatayspor ve 56 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 55 puanla 3. sıraya geriledi.

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalan ve ligde 3. sıraya gerileyen Adana Demirspor, Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

- "Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişi tamamladıkları Altay maçında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ligde geride iki maçları kaldığını anımsatan Sancak, şöyle konuştu:

"İnşallah kalan 2 maçımızı kazanacağız. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. Kalan 2 maçı kazanacağız ve bekleyeceğiz. Altay maçını geride bırakarak önümüzdeki hafta oynayacağımız Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanacağız. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkacağız."

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar ise ligin son 2 maçını da kazanmak istediklerini ifade etti.

Altay'la berabere kaldıkları için üzgün olduklarını aktaran Dumlupınar, Süper Lig yolunda aldıkları bir puanın da önemli olduğunu vurguladı.

Dumlupınar, 2 maçta 6 puana ulaşmak istediklerini vurgulayarak, "Biz hedefimizden sapmış değiliz. Kalan 2 maçımızı kazanıp rakibimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Süper Lig'e direkt katılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

