Adana Demirspor, Süper Lig umutlarını play-off'a bıraktı

EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig bileti alamayan Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, play-off'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışacaklarını söyledi.

Hatayspor'un şampiyon olmasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e doğrudan yükselmek için ikincilik mücadelesi veren mavi-lacivertliler dün sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Adana Demirspor'un puan kaybetmesini beklediği Erzurum ekibi ise hata yapmadı ve Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Bu sonuçlarla play-off mücadelesine katılacak Akdeniz ekibi, Bursaspor ile eşleşti.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, daha önce 4 kez katıldığı play-off'tan Süper Lig'e çıkma şansını yakalayamadı.

Mavi-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'e çıkarak 25 yıllık hasrete son vermek istiyor.

- "Güzel mücadeleler olacak"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Süper Lig'e çıkabilmek için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.