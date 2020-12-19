Adana Demirspor, teknik direktör Dumlupınar ile "zirve" hesapları yapıyor

"Benim için her maçın ayrı bir hikayesi var. Her maça ayrı hazırlanıyorum. Şampiyonluğa oynuyoruz, bizim ne yaptığımız önemli. Herkes gibi ben de 90 dakika boyunca mücadele edecek, hiç mücadeleyi bırakmayacak bir takım istiyorum. Trabzonspor'un lig maçlarını seyrettim. Neler yaptıklarını tabii ki biliyordum. Ona göre bir taktik geliştirdik ve oynadık. Tuzlaspor ve ondan sonra oynayacağımız 3 maçın ayrı bir hikayesi olacak. En önemli oynayacağımız maç, ilk maçımız olacak. Kendi oyunumuzu rakip takımlara kabul ettireceğiz. Rakibin artı ve eksilerine göre de hareket edeceğiz. Plan ve programlarımız olacak."

- "Çok çalışacağız ve kazanacağız"

Adana Demirspor'un ligin en iyi kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Artık önümüze bakacağız. Neler yapabiliriz onlara odaklanacağız. Dikiz aynasına bakmayacağız. Adana Demirspor'u nasıl zirveye taşırız onun hesaplarını yapıyoruz, o doğrultuda çalışıyoruz. Geçmiş, geçmişte kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra beyaz bir sayfa açıp önümüze bakacağız. Trabzonspor maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Tuzlaspor maçını da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Çok çalışacağız ve kazanacağız. Ne zaman Süper Lig'i garantileyeceğiz, ondan sonra sevineceğiz ve rahatlayacağız. Maç maç gideceğiz, Tuzlaspor'ı yenip yolumuza devam edeceğiz."

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Tuzlaspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de karşılaşacak.

