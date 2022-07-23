Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Rakitskyi'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yaroslav Rakitskyi, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giymişti.



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