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Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Rakitskyi'yi transfer etti

23.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Rakitskyi'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yaroslav Rakitskyi, son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giymişti.

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