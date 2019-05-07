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Adana Demirspor, Ümit Özat ile sözleşme uzattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 07.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Ümit Özat ile sözleşme uzattı

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu erecek olan Teknik Direktör Ümit Özat'ın 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor’daki teknik direktörlük görevine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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