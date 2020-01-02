YURTHABER
  4. Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek

Adana Demirspor yarın Antalya'da kampa girecek

ADANA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Mavi-lacivertliler, 11 Ocak'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın Antalya Belek'te kampa girecek.

Ligde son maçını 29 Aralık'ta oynadıktan sonra izin yapan mavi-lacivertlilerde, kamp programı belli oldu.

Akdeniz ekibi, yarın Antalya Belek'te toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Adana Demirspor, kamp programı kapsamında Süper Lig ekibi Galatasaray ile de 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşılaşacak.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan Adana Demirspor, 8. sırada bulunuyor.

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Ceyhan’da yeni yılın ilk bebeğiCeyhan’da yeni yılın ilk bebeği
Çukurova’da Kılıçdaroğlu heyecanıÇukurova’da Kılıçdaroğlu heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Adana Demirspor Kamp TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Adana Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:47
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı

Adana'da çöken balkondan düşen kadın hafif yaralandı

Özden: "Temsa üretime geçirilmeli"

Özden: "Temsa üretime geçirilmeli"

Adana’da Güvercin Kavgası: 1 Ölü

Adana’da Güvercin Kavgası: 1 Ölü

Kimler kan bağışında bulunabilir?

Kimler kan bağışında bulunabilir?

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.