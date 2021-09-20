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Adana Demirspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

20.09.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

Akdeniz ekibi ile Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.00'da karşılaşacak.

Ligde 5 puan ve averajla 15 sırada bulunan mavi-lacivertliler, 13 puanlı lider Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bu sezon ligde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden Adana ekibinin, 2'şer beraberlik ve mağlubiyeti bulunuyor.

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