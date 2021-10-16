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Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

16.10.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Benim için Türkiye, en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik, size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Bu Süper Lig'i çok özlemişim. Sumudica geri döndü"

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, üç puanı mücadele ederek kazandıklarını belirtti.

Sumudica, Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

Oyuncularının, herkese takımın bir aile olduğunu gösterdiğini ifade eden Sumudica, "Üç puan için mücadele ettik ve bu mücadeleyle üç puanı hak ettik. İlk yarı ve ikinci yarıda daha fazla gol atma şansı yakaladık, aynı zamanda Adana Demirspor'un da oldu. Futbolcularım, ne yaptığıma, antrenmanlarda onlara gösterdiklerime saygı duydu. Bu da çok önemli." dedi.

Sumudica, taraftarlara verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduğunu belirterek, "Buraya önce mücadele etmek için geldik. Mücadele ederseniz bu size galibiyet ve puan getirir. Bu üç puan taraftarlarımıza ve kente armağanımızdır." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Süper Lig'i takip edip etmediğini sorması üzerine, Türkiye'ye yeniden gelmenin hayalini kurduğunu anlatan Sumudica, "Benim için Türkiye, en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik, size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Bu Süper Lig'i çok özlemişim. Sumudica geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.

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