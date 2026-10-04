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Kenan Yıldız için acayip transfer iddiası! Dünya devleri 100 milyon Euro ile masada

Tüm Avrupa basını bu haberle çalkalanıyor... Dünya devleri A Mili Takım'ın yıldızı Kenan Yıldız için sıraya girdi. Sıraya giren takımlar arasında Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devleri bulunuyor.

Kenan Yıldız için acayip transfer iddiası! Dünya devleri 100 milyon Euro ile masada
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Juventus'ta gösterdiği olağanüstü performansla takımın Del Piero'dan sonraki ilk 10 numarası olan Kenan Yıldız için transfer çanları çok daha sık çalmaya başladı. İtalyanların adeta aşık olduğu Kenan Yıldız için devre arasında dünya devlerinin Juventus'un kapısını çalacağı öğrenildi.

REAL MADRİD, ARSENAL VE BAYERN MÜNİH... 100 MİLYON EURO MASADA

Kenan Yıldız için acayip transfer iddiası! Dünya devleri 100 milyon Euro ile masada 1

Dünyanın en büyük takımları arasında gösterilen Real Madrid, Arsenal ve Bayern Münih şimdiden Kenan Yıldız için sıraya girdi bile. Devre arasında görüşebilmek için Juventus'tan randevu talep eden dünya devleri, yapacağı teklifle Juventus'u 100 milyon Euro gibi bir bedelle tavlamaya çalışacak.

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KENAN YILDIZ MUTLU AMA FIRSAT OLURSA SICAK BAKIYOR

Kenan Yıldız için acayip transfer iddiası! Dünya devleri 100 milyon Euro ile masada 2

Futbol hayatına İtalya'da devam etmekten mutlu olan Kenan Yıldız'ın takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Juventus'un olası bir anlaşma yapması durumunda ise zorluk çıkarmadan ayrılacağı da gelen haberler arasında. Özellikle Real Madrid'in bu transferde çok istekli olduğu ve olası bir transferde Arda Güler ile takım arkadaşı olabileceği ihtimali herkesi heyecanlandırdı.

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