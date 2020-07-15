Adana Demirspor'da, doğrudan Süper Lig bileti alma hesapları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendikten sonra ipleri ellerine aldıklarını ancak sonraki hafta Altay maçında puan kaybı yaşayarak avantajlarını kaybettiklerini anlatan Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Altay maçını kazansaydık farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama Altay maçında berabere kaldık. Tabii Altay maçından sonra kontrol Büyükşehir Belediye Erzusumspor'a geçti. Altay'ın en azından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la berabere kalmasını bekliyorduk çünkü kendilerinin de play-off iddiası vardı. Biz İstanbulspor maçını kazanacağız. Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Biz sadece elimize gelen fırsatı kaçırdık ama Süper Lig'e çıkmakla alakalı inancımızı hiçbir şekilde kaybetmedik. Lig daha bitmedi. Cumartesi sonuçlardan sonra ne olacağına bakacağız."

Dumlupınar, mavi-lacivertli taraftarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinden sonra kentte kendilerine şampiyonluk fragmanı yaşattığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok güzel duygular yaşadık, herkes Süper Lig beklentisi içinde. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Biz bu şehrin özlemini biliyoruz. Allah nasip ederse öyle veya böyle bu takım Süper Lig'e çıkacak. Bize inansınlar, güvensinler. Bizim inancımız, öz güvenimizden hiçbir şey eksilmedi. Bilakis daha da kamçılanmış vaziyette. Süper Lig'e bu hafta çıkmamız gerekiyorsa bu hafta çıkacağız. Yoksa play-off'tan bu takım Süper Lig'e çıkacak."

