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Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

17.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman, ısınma ve çift kale maçla son buldu.

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Adana Demirspor fenerbahçe

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