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Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

ADANA HABERLERİ  | 10.03.2020 23:42 | Son Güncelleme

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da stoper Joher Khadim Rassoul, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Mavi-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmemesi ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle Senegalli stoper Rassoul'le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede de aynı tavırları sergileyen Rassoul'ün, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor TFF 1. Lig

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