Adana Demirspor'da Rassoul takıma dahil edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da süresiz kadro dışı bırakılan stoper Joher Khadim Rassoul, takıma dahil edildi.

Mavi-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Khadim Rassoul yaptığı hatanın ardından teknik heyet, takım arkadaşları ve başkanımız Murat Sancak'tan özür dileyerek Eskişehirspor maçı kafilesine dahil edilmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

Rassoul, çalışmalardaki isteksiz tavırları, takım içindeki olumsuz davranışları, aidiyet duygusu ile hareket etmemesi ve teknik heyetin isteklerini yerine getirmemesi, başkan Murat Sancak ile yaptığı görüşmede de aynı tavırları sergilemesi nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla 10 Mart'ta süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

