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Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

29.08.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz." denildi.

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